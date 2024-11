PVC: Rescisão de Marcelo com Fluminense não foi só por atrito com Mano

A rescisão de contrato de Marcelo com o Fluminense não aconteceu apenas por conta do desentendimento com Mano Menezes no fim do jogo contra o Grêmio, segundo informou o colunista Paulo Vinícius Coelho, o PVC.

O que aconteceu

O jogador já havia provocado outros embates dentro do clube, até mesmo antes da chegada de Mano Menezes, ainda com Fernando Diniz no comando. Os problemas, até então, tinham sido resolvidos internamente, de acordo com PVC.

Internamente, o que se diz no Fluminense é que não foi só o caso do Mano que levou à rescisão de contrato do Marcelo

O caso com Mano Menezes foi apenas a gota d'água. "Teve mais coisa antes, desde o período do Fernando Diniz, que foram resolvidas internamente", disse o colunista.

PVC alerta que Marcelo 'não é mais um jogador de Champions League' e que continuará sendo reverenciado no futebol, mas desde que trabalhe 'profissionalmente'.

Acabou o ciclo do Marcelo com o Fluminense, uma glória do futebol brasileiro, mas que será reverenciado sempre que trabalhar profissionalmente. Esse ano ele não vai ganhar a Champions League, então ele não tem que ser escalado por ser um jogador de Champions League

Despedida com frase enigmática

Neste domingo, o lateral Marcelo se despediu dos torcedores do Fluminense em post no Instagram e finalizou sua mensagem com uma frase enigmática, sem detalhar se ela tem relação com a polêmica que culminou com sua saída: "A verdade, como o sol, sempre sairá".

Marcelo rescindiu contrato com o Fluminense, em comum acordo, no sábado (2), um dia após o empate do time carioca contra o Grêmio, por 2 a 2, no Maracanã, pelo Brasileirão.