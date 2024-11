PVC: Abel pode tentar surpreender Corinthians com escalação 'especial'

Abel Ferreira pode surpreender e escalar o Palmeiras com três zagueiros no Dérbi desta segunda-feira (4) contra o Corinthians, explicou o colunista Paulo Vinícius Coelho no quadro Prancheta do PVC, no De Primeira.

O Abel não colocou o time em campo nessa semana com a formação que vai jogar. Então, ele pode trazer uma surpresa. A gente está tratando como Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Caio Paulista, mas ele pode vir com três zagueiros. Eu viria com três zagueiros.

O Palmeiras vem de dois jogos sofrendo muitos gols, três do Juventude e dois do Fortaleza, e o Corinthians tem jogadores decisivos: Yuri Alberto, Memphis e Garro.

Paulo Vinícius Coelho

O colunista projetou o Palmeiras com três zagueiros — se Abel escalar Vitor Reis, Gustavo Gómez fica como homem da sobra na zaga.

Se você colocar os três zagueiros, e eu acho que ele vai fazer isso, ele vem com Vitor Reis em cima do Depay, Gustavo Gómez na sobra e o Murilo em cima do Yuri Alberto.

PVC

Samir: Com Luís Castro na sombra, Ramón vai ao Dérbi muito pressionado

Ramón Díaz está "muito pressionado" no Corinthians para o clássico contra o Palmeiras, às 20h, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. A informação é de Samir Carvalho, no De Primeira.

O colunista contou que o português Luís Castro, ex-Botafogo, faz sombra a Ramón Díaz nos bastidores do Corinthians.

Ofereceram o Luís Castro para o Corinthians, que aceitou uma conversa. Existem duas coisas: primeiro, o salário do Luís Castro é altíssimo; e segundo, quem ofereceu o Luís Castro falou ao Corinthians que ele só quer assumir em 2025.

A situação do Ramón no Dérbi hoje é complicada, de extrema pressão. Se ocorrer uma derrota hoje, não sei se o Corinthians sustenta o Ramón. Só pra vocês terem uma ideia da pressão.

Pode-se tentar convencer o Luís Castro a assumir o time agora. O Corinthians aceitou uma conversa com o Luís Castro porque não pode demitir o Ramón Díaz se não contratar o técnico. Samir Carvalho

Hernan: Filipe Luís sabe que Gabigol é folgado e agiu para manter controle

Filipe Luís sabe que Gabigol é folgado e por isso cobrou respeito antes que perdesse o controle sobre o jogador, contou o colunista André Hernan, que esteve no primeiro jogo da final da Copa do Brasil.

Ontem eu conversei com uma fonte bem próxima dos jogadores do Flamengo e o papo era assim: o Filipe Luís sabe que o Gabigol é folgado e que tem que chegar junto do Gabigol, porque senão ele monta, né? É aquela coisa, se deixar ele ser folgado uma vez e não falar nada, daqui a pouco que ele vai ser folgado, não tem como segurar.

O Filipe sabe disso porque convive com ele, né? Foi campeão com ele, foi atleta junto com ele. Já deve ter visto várias vezes ele montar em alguém. Falou assim: 'ó, vem cá, meu irmão, aqui comigo não'. Então ele falou: 'você me respeita'.

André Hernan

