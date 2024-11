Perto de confirmar o acesso, Santos volta aos treinos apenas na quarta-feira

Perto do acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, o elenco do Santos ganhou um descanso nesses dias. O elenco se reapresenta apenas na quarta-feira para dar início a preparação para enfrentar o Coritiba, pela 36ª rodada da Série B.

Ao todo, serão três dias de folga: domingo, segunda e terça. O time jogou no sábado, quando venceu o Vila Nova por 3 a 0, na Vila Viva Sorte.

O duelo com o Coritiba está marcado apenas para a próxima segunda-feira, no Couto Pereira, em Curitiba. A bola rola a partir das 21 horas (de Brasília).

O técnico Fábio Carille não poderá contar com Diego Pituca. O volante está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. O goleiro João Paulo (ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo) e o lateral direito Aderlan (ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) completam a lista de baixas.

Jair, por sua vez, ainda é dúvida. O zagueiro foi desfalque nos últimos jogos por conta de uma inflamação do músculo do quadril direito. Já o meia Miguelito busca a melhor forma física após uma infecção no intestino.

O Santos precisa apenas de uma vitória sobre o Coritiba para confirmar o acesso à Série A. O Peixe lidera a Segunda Divisão, com 65 pontos, oito a mais que o Ceará, que está em quinto. Restam apenas três rodadas para o fim do torneio, ou seja, nove tentos estão em disputa.