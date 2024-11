Palmeiras vai para o Derby com aproveitamento de quase 60% em clássicos em 2024

O Palmeiras disputará seu último clássico na atual temporada nesta segunda-feira. O Verdão visita o rival Corinthians a partir das 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em compromisso válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Alviverde chega confiante para o terceiro (e último) Derby do ano. A equipe palestrina é dona de uma sequência invicta de 11 jogos no Brasileirão, com sete vitórias e quatro empates. O elenco, assim, busca repetir as boas atuações recentes para fechar o ano com mais uma vitória em clássicos.

O desempenho do Palmeiras em clássicos nesta temporada tem sido equilibrado. Em nove jogos disputados contra os rivais São Paulo, Corinthians e Santos, foram quatro vitórias, quatro empates e uma derrota, o que se traduz em um aproveitamento de 59,25%. Dessa forma, um novo triunfo sobre o Timão poderia aumentar ainda mais este número.

O primeiro clássico do Verdão neste ano foi contra o Santos, na terceira rodada da fase de grupos do Paulistão. Na ocasião, o Palmeiras saiu vitorioso por 2 a 1 no Allianz Parque, com gols de Veiga e Flaco López.

Em seguida, veio a decisão da Supercopa Rei, contra o São Paulo, que terminou empatada sem gols no tempo normal. Nos pênaltis, porém, o Tricolor levou a melhor e ergueu a taça no Mané Garrincha, em Brasília.

Na sequência, vieram mais dois clássicos pelo Paulistão, pelas nona e 11ª rodadas. O Alviverde cedeu o empate em 2 a 2 ao Corinthians no primeiro Derby da temporada, na Arena Barueri. Depois, amargou novo empate contra o São Paulo, dessa vez por 1 a 1, no Morumbis.

Depois, ocorreram as finais do Campeonato Paulista, em que o Palmeiras enfrentou o Santos em jogos de ida e volta. No primeiro encontro, na Vila Belmiro, o Verdão amargou sua primeira (e única) derrota em clássicos neste 2024 ao perder por 1 a 0. Já no duelo de volta, os comandados de Abel Ferreira reverteram o placar e venceram por 2 a 0 com a força do Allianz Parque, levantando o troféu do Estadual.

A partir daí, começaram os clássicos pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro deles foi contra o São Paulo e terminou novamente em empate sem gols, no Morumbis, pela quarta rodada. Em seguida, o Palestra Itália bateu o Corinthians por 2 a 0 no Allianz Parque, pela 13ª rodada, graças a gols de Vitor Reis e Fabinho.

Por fim, o último clássico disputado pelo Palmeiras antes deste novo Derby foi mais um Choque-Rei. O Verdão encerrou a sequência de empates ao vencer o São Paulo por 2 a 1, no Allianz Parque, em duelo válido pela 23ª rodada da Série A.

Agora, o Palmeiras visita o Corinthians em seu último clássico desta temporada. O Alviverde está na briga pelo tricampeonato brasileiro e sabe o quão importante seria vencer o adversário fora de casa - não apenas por suas pretensões de título, mas também para dificultar a situação do rival na luta contra o rebaixamento.