Dérbi expôs velho problema do Palmeiras de Abel, diz Lavieri

A derrota no clássico contra o Corinthians expôs um problema que se repete no time de Abel Ferreira nesse Campeonato Brasileiro, analisou o colunista Danilo Lavieri no Fim de Papo - Prorrogação.

Esse jogo de hoje mostrou de novo um problema do Palmeiras que já apareceu em outros momentos do campeonato — dominou o jogo por 20 minutos, não fez o suficiente para abrir o placar e foi punido.

Foi uma vitória justa do Corinthians, que transforma o título do Palmeiras praticamente num milagre, porque eu acho que o Botafogo vence amanhã o Vasco e porque também tem uma sequência mais fácil até o confronto direito com o Palmeiras na 36ª rodada. Danilo Lavieri

O colunista destacou que o Verdão também voltou a falhar feio defensivamente. Assim como nas últimas rodadas, os defensores palmeirenses acumularam erros individuais em Itaquera.

No jogo de hoje, o Palmeiras também manteve um problema em relação a sua defesa. Tomou sete gols nos últimos três jogos, e tinha sofrido até então 20 gols em todo campeonato.

Ou seja, o Palmeiras sofreu em três jogos praticamente 1/3 dos gols que tinha sofrido em todo o campeonato.

O Caio Paulista teve um erro bizarro na tentativa de afastar a bola, depois o Weverton falou de uma maneira que parecia goleiro linha no futsal — inacreditável no segundo gol do Corinthians o que o Weverton fez. Danilo Lavieri

'Corinthians tirou a chance do tri do Palmeiras', diz Juca Kfouri

A vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Palmeiras provavelmente tirou o tricampeonato brasileiro seguido das mãos do time de Abel Ferreira, afirmou o colunista Juca Kfouri.

O Palmeiras provavelmente vai acabar a rodada seis pontos atrás do Botafogo. Era tudo que o corintiano queria. O corintiano, hoje, está com a alma lavada.

O Corinthians muito provavelmente tirou do Palmeiras a chance do tricampeonato. Para o sádico, de melhor não existe. Juca Kfouri

Assista ao vídeo:

'Corinthians escapou hoje do rebaixamento', afirma Vitão

O Corinthians escapou do rebaixamento no Brasileirão com a vitória por 2 a 0 no Dérbi, afirmou o colunista Vitor Guedes.

Acho que o Palmeiras perdeu o campeonato hoje, e o Corinthians não caiu hoje.

O Corinthians é melhor do que os times contra quem ele está disputando, venceu os últimos três jogos e vencer o Palmeiras tem um peso. O Palmeiras não perdeu só três pontos hoje, e o Corinthians não ganhou só três pontos hoje . Vitor Guedes

Veja o comentário:

