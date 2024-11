No Nilton Santos, Botafogo fecha preparação para pegar o Vasco; veja time provável

Nesta segunda-feira, o Botafogo fez último treinamento antes de enfrentar o Vasco da Gama, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida entre as equipes acontece nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

A última atividade do Glorioso aconteceu, justamente, no Nilton Santos, estádio da equipe. Comandados por Artur Jorge, os jogadores foram divididos em grupos e realizaram trabalhos técnicos e táticos.

No clássico contra o Vasco, Arthur Jorge deve mandar a campo o time titular. O único desfalque é o zagueiro Bastos, que precisa cumprir suspensão. Em seu lugar, o favorito a ocupar a vaga é Adryelson. O defensor angolano cumpre suspensão automática após três cartões amarelos recebidos.

Para a partida, o Botafogo recebeu duas boas notícias, já que pode contar com a presença de Jeffinho e Júnior Santos. A dupla pode voltar a reforçar o Botafogo na sequência decisiva da temporada.

Jeffinho não joga desde o mês de maio, quando sofreu uma grave lesão muscular. O jogador ainda está em fase de transição e não tem previsão de volta aos gramados. Por outro lado, Júnior Santos chegou a entrar em campo após fratura de tíbia, sofrida em julho.

No entanto, o atleta voltou a sentir dores no local. Agora, a meta da comissão técnica é ter o jogador nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro e na final da Copa Libertadores.

Desse modo, um provável 11 inicial do Botafogo tem: John; Vitinho, Adryelson, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Thiago Almada; Luiz Henrique, Igor Jesus e Jefferson Savarino.

Líder do Brasileirão, o Botafogo tem 64 pontos, três a mais que o vice-líder Palmeiras. O Glorioso pode abrir seis unidades na liderança, já que o Alviverde foi superado pelo Corinthians, na Neo Química Arena, por 2 a 0, na última segunda-feira. Além disso, a equipe carioca ainda disputa a final da Copa Libertadores contra o Atlético-MG, no dia 30 de novembro.