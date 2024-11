Neymar diz que médicos avisaram sobre dores: 'Espero que não seja nada'

Do UOL, em São Paulo

Neymar se manifestou nas redes sociais após sentir dores na parte posterior da coxa direita e ser substituído durante a vitória do Al-Hilal sobre o Esteghlal, nesta segunda-feira (4).

Senti como se fosse uma câimbra, só que muito forte. Farei exames e espero que não seja nada demais. É normal acontecer isso após um ano. Os médicos já tinham me avisado. Por isso, tenho que ter cuidado e mais minutos para jogar. Neymar, no Instagram

O que aconteceu

Neymar começou o jogo no banco e entrou aos 12 minutos do segundo tempo. O brasileiro substituiu Al-Hamdan e foi ovacionado pelos torcedores na Kingdom Arena.

Ele ficou em campo apenas até os 40 minutos da etapa final. O brasileiro saiu pela linha de fundo após tentar dominar passe de Marcos Leonardo. Ele foi atendido por médicos já fora do gramado, mas acabou substituído por Al-Qahtani.

O técnico Jorge Jesus disse que Neymar deve ficar pelo menos duas semanas fora por causa da lesão. "Ele voltou a participar das partidas um ano depois da lesão. Acredito que a lesão muscular do Neymar deve exigir duas semanas. Esse é o período mínimo que veremos após o exame médico", disse em entrevista coletiva.

Esta foi apenas a segunda partida de Neymar desde a volta de grave lesão no joelho, que o deixou um ano longe dos gramados. O retorno do camisa 10 foi em 21 de outubro.

Como foi o jogo de Neymar

O astro atuou logo atrás do trio de ataque e se movimentou bastante pelo campo. Ele encontrou espaços entre a linha de defesa e o setor de meio de campo do Esteghlal.

Os 28 minutos de Neymar em campo renderam uma 'caça' dos adversários ao brasileiro. Ele se desentendeu Niknafs logo em seu segundo lance no jogo, após ser desarmado pelo iraniano, que acertou seu pé esquerdo — eles seguiram discutindo por mais um tempo. Depois, o camisa 10 recebeu passe de costas para a marcação e tocou de primeira, mas foi levantado por Zamani, que chegou firme por trás.

Neymar deu um chapéu. O camisa 10 surpreendeu Kooshki e encobriu o adversário após receber passe rasteiro. O gol, no entanto, não saiu. Na melhor chance dele, Renan Lodi chegou ao fundo, tocou para trás, mas a bola, que ia na direção do brasileiro, desviou na defesa e saiu.

Se conseguir se recuperar a tempo, Neymar só deve voltar a campo no dia 26 de novembro. Neste dia, o Al-Hilal enfrenta o Al Sadd, do Qatar, pela quinta rodada da Champions da Ásia. O brasileiro não está inscrito no Campeonato Saudita e, por isso, ficará todo esse tempo sem atuar.

Sem o camisa 10, o Al-Hilal volta a campo na próxima sexta-feira (8). A equipe vai enfrentar o Al-Ettifaq, às 11h45 (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Saudita.