Mourinho desabafa na Turquia: 'Se tivessem contado tudo, não teria vindo'

Neste domingo, o Fenerbahçe marcou um gol nos minutos finais e venceu o Trabzonspor por 3 a 2 pelo Campeonato Turco. Apesar do triunfo, o treinador José Mourinho se mostrou enfurecido e disparou contra a arbitragem e o "sistema" do futebol da Turquia.

"Jogamos contra bons rivais, mas também contra o sistema. Isso é o mais difícil. Jogamos contra o VAR, contra o sistema. É por isso que comemoramos assim depois de vencer. Vencemos pessoas muito, muito fortes. Estou irritado com o pessoal do Fenerbahçe que me trouxe aqui, eles me contaram metade da história. Se eles tivessem me contado tudo, eu não teria vindo para o Fenerbahçe", disse.

Durante a coletiva, o técnico português ainda comentou que a liga turca era pouco vista pelo mundo e que utilizaria sua conta no Instagram para outras pessoas assistirem. E assim foi, já que em sua rede social ele postou um vídeo de um lance polêmico e escreveu: "Veja e sorria. Se gostou, assista o jogo porque as situações engraçadas não param com este clipe".

Sob o comando de Mourinho desde o início da temporada, o Fenerbahçe ocupa a segunda colocação do Campeonato Turco, com 23 pontos, cinco atrás do líder Galatasaray.

Agora, a equipe "vira a chave" e começa a pensar na Liga Europa. O Fenerbahçe enfrenta o AZ, da Holanda, na próxima quinta-feira, às 17h (de Brasília), no AFAS Stadion, em Stadionweg.