Tyson nega frear uso de cogumelos alucinógenos antes de luta com Jake Paul

Multicampeão no boxe e empresário de sucesso no ramo de maconha, Mike Tyson disse que não vai suspender o uso de cogumelos alucinógenos antes da luta com Jake Paul, marcada para o próximo dia 15, em Las Vegas (EUA). O ídolo do pugilismo falou sobre o tema no podcast "Impaulsive".

Preciso usá-los quando treino. Sempre treino com os meus cogumelos. Uso porque eu me sinto maravilhoso, eles me levam ao paraíso. Caso eu não esteja sob efeitos dos cogumelos… Estarei sob efeito de resíduos deles Mike Tyson

Aos 58 anos, o norte-americano vai encarar um adversário 31 anos mais novo. Tyson fez sua última luta oficial ainda no início do século, mas protagonizou um duelo de exibição contra Roy Jone Jr em 2020.

Jake Paul, por outro lado, tem só 11 lutas no currículo. O ex-youtuber engatou sua carreira há quatro anos e já venceu adversários como Anderson Silva.

Quem é Mike Tyson

Natural de Brooklyn, nos EUA, Tyson tem 58 anos e é considerado um dos maiores pugilistas da história do esporte: ele soma 50 vitórias, 44 delas por nocaute, e apenas seis derrotas.

Dentro do ringue, é conhecido pela postura firme na luta e pelo sucesso financeiro: ao longo da carreira, acumulou mais de US$ 400 milhões (mais de R$ 2 bilhões).

Fora dele, no entanto, acumula polêmicas que envolvem prisões e perda de muito dinheiro. Em 2003, mesmo com a fortuna conquistada nos 20 anos de luta, Tyson entrou com um pedido de falência e chegou a declarar uma dívida de US$ 25 milhões (mais de R$ 130 milhões).

Nos últimos anos, no entanto, o norte-americano se encontra em uma situação confortável novamente — muito por causa de seus negócios relacionados à maconha, liberada para fins recreativos na Califórnia desde 2018. Defensor do uso da erva, Tyson entrou de cabeça nos negócios relacionados ao produto e estima-se que seus lucros no "Rancho Tyson" chegaram, em 2020, a US$ 610 mil (R$ 3 milhões, na época) por mês.

Quem é Jake Paul

O youtuber ficou famoso criando conteúdo no Vine, antigo aplicativo de vídeos. Ele e o irmão, Logan Paul, fizeram muito sucesso na adolescência e conquistaram uma legião de fãs mais jovens. Do Vine, Jake Paul migrou para o YouTube, e lá tem mais de 20 milhões de inscritos.

Jake Paul entrou para o universo da luta em 2018, começou a luta em 2020 e já enfrentou ex-estrelas do MMA, boxeadores e atletas de wrestling. Em 2022, ele derrotou Anderson Silva com um nocaute no último round. Nos quatro anos de carreira, Paul acumula 11 lutas: 10 vitórias, 7 delas por nocaute, e uma derrota.