Memphis x Felipe Anderson: reforços badalados de Corinthians e Palmeiras vivem primeiro Derby

Os atacantes Memphis Depay e Felipe Anderson foram os dois reforços mais badaladas da segunda janela de transferências desta temporada. O holandês chegou para ajudar o Corinthians a se salvar do rebaixamento, enquanto o brasileiro foi contratado para manter o Palmeiras na briga pelos títulos. Nesta segunda-feira, os dois ficam a frente a frente no primeiro Derby paulista de suas carreiras.

Memphis Depay foi uma contratação extremamente midiática do Corinthians, bancada pela patrocinada Esportes da Sorte. Em pouco tempo no Brasil, porém, o atacante já cativou a Fiel Torcida e mostrou que será importantíssimo na briga contra o rebaixamento para a Segunda Divisão nacional.

Quando chegou ao Brasil, Memphis estava sem jogar há dois meses, o que fez com que ele demorasse um pouco mais a recuperar a forma física e pegar ritmo de jogo. O atacante só ficou 100% após a data Fifa de outubro, mas já tem números de protagonista no Timão.

Em apenas oito jogos (cinco como titular) com a camisa do Corinthians, Memphis Depay já fez chover. Foram dois gols e quatro assistências. Seu primeiro passe para gol foi para Pedro Henrique, na vitória de 3 a 0 sobre o Fortaleza, em casa, pela Sul-Americana.

O primeiro gol do holandês ainda saiu em uma partida que valia muito para o Alvinegro na luta contra o rebaixamento. Na ocasião, a equipe levou o empate do Athletico-PR após abrir 2 a 0 no placar. Aos nove minutos da segunda etapa, é marcada uma falta na intermediária. Memphis vai para a batida, acerta o ângulo e coloca o Corinthians na frente novamente, iniciando a construção de um triunfo por 5 a 2.

Também na última semana, o atacante foi importante para o Timão no Brasileirão ao marcar o gol da vitória de 1 a 0 sobre o Cuiabá, fora de casa, em novo duelo direto contra o rebaixamento. Assim, Memphis tem provado que pode desequilibrar, e certamente tentará levar o Corinthians à vitória no Derby.

Do outro lado, o Palmeiras tem um Felipe Anderson que ainda não mostrou a que veio. O jogador veio de graça após não renovar com a Lazio, da Itália, e sua chegada gerou muita expectativa na torcida. Contudo, ele ainda não conseguiu assumir o protagonismo na equipe - pelo menos não da forma esperada.

Felipe, por exemplo, passou em branco em seus primeiros dez jogos pelo clube e não foi de grande ajuda para a equipe palestrina na Copa do Brasil e na Copa Libertadores, competições em que o Palmeiras foi eliminado nas oitavas de final. Depois, porém, o atacante começou a desencantar, mas ainda enfrenta oscilações em seu retorno ao futebol brasileiro.

Ao todo, Felipe Anderson disputou 18 partidas. O atleta foi às redes duas vezes e distribuiu duas assistências nos jogos contra Cuiabá, Criciúma e Juventude, totalizando quatro participações em gols. São números abaixo do esperado para um jogador que já mostrou que pode desequilibrar.

O que chama a atenção, além dos números aquém, é o fato do atacante só ter participado de gols contra times que se encontram na parte de baixo da tabela. Contra equipes mais consolidadas, como Vasco, Atlético-MG, São Paulo e Fortaleza, Felipe Anderson não conseguiu contribuir diretamente, o que deixa claro a oscilação pela qual ele tem passado.

Resta saber, agora, se Memphis Depay ou Felipe Anderson serão decisivos para Corinthians ou Palmeiras, respectivamente. O Derby acontece nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, e é válido pela 32ª rodada do Brasileirão.