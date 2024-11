Meia do São Paulo, Marcos Antônio projeta duelo direto contra o Bahia pelo Brasileiro

O São Paulo visita o Bahia nesta terça-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador, em duelo direto pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marcos Antônio, meia do Tricolor, destacou a importância dos três pontos no confronto. O volante ainda comentou sobre o período que o elenco de preparação que o elenco teve.

"Foi um período bom para nós. Trabalhamos bastante, trabalhamos forte. É um jogo importante. Quem entrar vai estar preparado para duelar e fazer o melhor para que a gente possa ir em busca do nosso objetivo que é vencer", disse Marcos Antônio, em entrevista à SPFC Play.

Natural de Poções, na Bahia, o meia são-paulino poderá reencontrar seus familiares. Ele comentou a expectativa de jogar próximo da família e de seus amigos.

"É um momento diferente, perto da minha família, espero que dê tudo certo. A família dos amigos estará lá presente para apoiar nosso grupo, e espero que a gente consiga vencer", comentou.

Marcos Antônio deve ser escalado como titular pelo técnico Luis Zubeldía. O volante foi titular nos últimos dois jogos do São Paulo, contra Vasco e Criciúma.

O São Paulo ocupa a sexta posição, com 51 pontos, enquanto o Bahia é o sétimo colocado, com 46. As equipes entram em campo a partir das 21h30 (de Brasília).