Marcelo foi ver filho em Fla x Flu da base um dia após rescindir contrato

Do UOL, no Rio de Janeiro

O lateral esquerdo Marcelo foi assistir a partida de seu filho Liam, no Flamengo x Fluminense da categoria sub-10, um dia após rescindir contrato com o Tricolor. O jogo foi válido pela Taça Edilson Silva, no CT das Vargens, na Zona Oeste (RJ), e terminou com vitória do Flamengo por 2 a 0.

O que aconteceu

O UOL apurou que Liam começou no banco e, assim como seu pai no dia anterior, também foi chamado pelo técnico no fim do jogo. Sua entrada aconteceu aos 25 minutos do segundo tempo. Nesta categoria, cada etapa tem apenas 30 minutos e mais os acréscimos.

Marcelo foi bastante tietado pelas crianças das duas equipes após a partida. Há, inclusive, registros nas redes sociais dos pequenos atletas ao lado do jogador, que aparece de óculos escuros e sorridente nas imagens.

Liam, de 9 anos, a princípio segue no Fluminense mesmo com a rescisão de contrato do pai com o clube. A temporada do sub-10 está em sua reta final assim como o período escolar brasileiro.

O menino é o filho mais novo de Marcelo. O mais velho se chama Enzo e é atacante da equipe sub-15 do Real Madrid.

Rescisão em comum acordo

Marcelo e Fluminense chegaram a um acordo para a rescisão de contrato. Ela aconteceu no sábado (2), no CT Carlos Castilho.

A situação aconteceu após o desentendimento com o técnico Mano Menezes. O clima com o jogador no dia a dia já não era dos melhores e o problema foi a gota d'água. O clube entendeu que, depois do episódio, sobraram poucas alternativas para essa relação.

A discussão aconteceu já na reta final da partida no Maracanã. Marcelo entraria na vaga de Lima e ouvia as orientações do treinador. Mano se irritou com um comentário e mandou o lateral voltar para o banco. O técnico não esclareceu o que foi dito. Ele disse apenas não ter gostado do que ouviu.

O presidente Mário Bittencourt falaria após a entrevista coletiva de Mano Menezes sobre o assunto, mas isso mudou. O presidente apenas fez um pronunciamento sobre arbitragem e não abriu para perguntas.

Fluminense e Marcelo emitiram uma nota oficial conjunta. Nela, as partes enfatizam que "os laços institucionais e afetivos seguem mantidos".