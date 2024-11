Jogo entre Bahia e São Paulo terá ação especial contra violência no futebol

Imagem: Divulgação/Ministério do Esporte

Nesta terça-feira (5), a Arena Fonte Nova será palco da campanha "Cadeiras Vazias", lançada durante a partida entre Bahia e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O setor Sudoeste da Arena Fonte Nova terá 384 cadeiras vazias. Os assentos estarão ocupados somente por representações de camisas de clubes brasileiros.

O número simboliza o total de vítimas fatais da violência no futebol entre 1993 e 2023. Com isso, a campanha busca alertar sobre todo tipo de violência e intolerância dentro e fora dos estádios.

Além do envolvimento dos clubes e de torcedores, parentes de vítimas estarão presentes na ação. A iniciativa foi idealizada pelo Ministério do Esporte em parceria com a CBF e a Associação Nacional de Torcidas Organizadas.