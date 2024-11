Jogo do Palmeiras hoje: horário e onde assistir ao vivo

Corinthians e Palmeiras entram em campo hoje (4), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Premiere (pay-per-view).

O Palmeiras está na segunda colocação do Brasileirão, com 61 pontos, e quer se reaproximar do Botafogo. Já o Corinthians iniciou a rodada na 15ª colocação, com 35 pontos, e precisa da vitória para se manter fora da zona do rebaixamento.

O Timão vem de uma dolorida eliminação na semifinal da Copa Sul-Americana. Após empatar em 2 a 2 jogando em casa, o Corinthians foi superado pelo Racing, na Argentina, por 2 a 1.

Já o Palmeiras vive longo período sem derrotas (11 jogos) no Campeonato Brasileiro e quer ampliar a boa sequência. Na rodada anterior, o time de Abel Ferreira ficou no empate em 2 a 2 contra o Fortaleza.

Corinthians x Palmeiras -- Campeonato Brasileiro