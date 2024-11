Ituano x CRB: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Série B do Brasileiro

Ituano e CRB entram em campo nesta segunda-feira pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola irá rolar no Estádio Doutor Novelli Junior, em Itu, a partir das 21h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR



O jogo terá transmissão do Sportv, na TV fechada, e do Premiere, via pay-per-view.

CLASSIFICAÇÃO

Ituano - 34 pontos em 34 partidas - iniciou a rodada em 18º lugar.



CRB - 36 pontos em 34 partidas - iniciou a rodada em 17º lugar.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ituano: Jefferson Paulino; Marcinho, Claudinho, Gui Mariano e Gui Lazaroni; Xavier, José Aldo e Yann Rolim; Bruno Xavier, Vinícius Paiva e Thonny Anderson.



Técnico: Chico Elias.

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Luís Segovia e Ryan; Falcão, João Pedro e Chay; Labandeira, Léo Pereira e Anselmo Ramon.



Técnico: Hélio dos Anjos.

ARBITRAGEM

O jogo será apitado pelo árbitro Paulo Cezar Fernandes, com os assistentes Lucas Rafael G. dos Santos e Lucas Paulo Torezin.