Hernan: Gabigol voltou a ter brilho no olho e viveu 'redenção' com torcida

Gabigol voltou a ter brilho no olho e viveu um domingo de redenção com a torcida do Flamengo, contou no De Primeira o colunista André Hernan, que esteve no primeiro jogo da final da Copa do Brasil.

Ontem foi a redenção. Ontem foi o Gabigol querido de 2019. O Gabigol decisivo. O cara que faz gol e decide títulos de Libertadores, título de Brasileirão. Era um Gabigol à vontade.

O brilho no olhar dele foi diferente. Eu estava muito próximo da comemoração, quando ele foi na bandeira do escanteio e deu um beijo [na bandeira do Flamengo]. O Gerson sobe nele, faz aquela foto que é bem bonita. Foi diferente. O torcedor olhava pro Gabigol diferente.

André Hernan

O colunista relatou que ambos os gols contra o Galo surtiram efeito imediato na relação de Gabigol com a torcida no Maracanã. Segundo Hernan, Filipe Luís ter assumido o time foi fundamental para isso.

Hoje, não restam dúvidas de que Gabigol e torcida voltam a ter uma relação muito forte. Não tem mais dúvida. É raríssimo o torcedor que ainda olha para o Gabigol com desconfiança.

É também um efeito do Filipe Luís, que deu chance, deu moral pra ele, isso tem sido muito importante. E ontem ele conseguiu fazer gol com bola rolando, tirou um piano das costas.

André Hernan

Assista ao Canal UOL no YouTube e nas principais operadoras de TV a cabo e satélite do país.

Oi TV: Canal 140

TVRO Embratel: Canal 546

Zapping: Canal 64

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao De Primeira na íntegra