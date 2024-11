Gabigol deixa futuro para depois da Copa do Brasil; Fla mantém discurso

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Maracanã foi claro: Gabigol voltou. Herói do Flamengo na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG e jogador mais decisivo dos últimos anos, o camisa 99 fez o estádio pulsar mais uma vez. Vivendo o fim de contrato, o atacante só vai pensar em futuro após a Copa do Brasil, e o clube mantém o discurso de que nada mudou mesmo após os dois gols. A relação com os rubro-negros, porém, é o que fala mais alto na retomada do poder de decisão.

O que aconteceu

Gabigol chegou a 16 gols em 17 finais disputadas pelo Flamengo. A Copa do Brasil era um dos únicos torneios que ele ainda não tinha marcado em decisões. Ficou faltando apenas o Mundial de Clubes.

O Flamengo diz oficialmente que nada mudou na renovação do jogador. Terminar o ano em alta, porém, pode obrigar a direção a reconsiderar. Ele tem contrato até dezembro e uma proposta de um ano de extensão e aumento salarial. Gabriel e estafe não gostaram do período oferecido.

A permanência vai ganhar também contornos eleitorais. O Fla decide o novo mandatário em 9 de dezembro, um dia depois do fim do Campeonato Brasileiro. Gabigol, porém, não quer esperar tanto tempo.

Vai renovar?

O estafe de Gabigol chegou ao jogo com o seguinte pensamento: esperar para ver o que aconteceria na final para, então, dar passos mais concretos em relação ao futuro do jogador. Quem cuida da carreira dele entende que um jogador desse porte não pode chegar a dezembro/término do Brasileirão sem saber para onde vai. A confiança aumenta após a atuação.

O Flamengo costuma adotar essa estratégia com outros medalhões. Nenhum deles tinha a idade que Gabigol tem agora (Diego Alves, David Luiz, Filipe Luís, etc). Ele completou 28 anos em agosto.

O lado do jogador entende que oferecer um ano de contrato é inaceitável. Ainda que não haja uma nova proposta de cinco anos, como nas conversas no passado, uma oferta de três anos de contrato vai ao encontro do que se pensa para a carreira de Gabigol no momento.

O "Last dance" que o jogador postou nas redes sociais antes do jogo foi uma posição, considerando o cenário atual do contrato: aproveitar os prováveis últimos meses e a última decisão pelo Flamengo. Ainda não é uma despedida, mas a final da Copa do Brasil pode ser a última dele com a camisa rubro-negra.

A chegada de Filipe Luís é um alento na relação do jogador com a parte técnica do Flamengo. Apesar da discussão que tiveram, a relação entre os dois é próxima, e Gabigol ganhou um ambiente completamente diferente com a mudança de comando. O problema foi resolvido entre os dois no intervalo e considerado normal da partida. O técnico pedia ajuste no posicionamento e, segundos depois quando fez o que foi dito, Gabriel marcou o primeiro.

Flamengo e Atlético-MG decidem o segundo jogo da final da Copa do Brasil no próximo domingo, às 16h. A partida será na Arena MRV. O Fla tem dois gols de vantagem.