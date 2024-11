Frases da F1: Verstappen inacreditável, Norris azarado e Alonso emocionado

Apenas três horas e meia separaram o fim da classificação, que teve a pole position de Lando Norris, e o início da corrida, vencida por Max Verstappen, mas a distância entre as duas em resultados foi notável ao final do Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1.

Na classificação, iniciada às 7h30 (horário de Brasília), muitas surpresas, especialmente pelo fato de que o líder do campeonato, Max Verstappen, largaria no 17º lugar, longe do vice-líder, Lando Norris, da McLaren, que fez a pole position, seguido por George Russell e Yuki Tsunoda.

Homenagem a Senna

Entre a classificação e a corrida, um destaque para a homenagem a Ayrton Senna. No ano que marca os 30 anos da morte do tricampeão, a organização do grande prêmio convidou Lewis Hamilton, fã confesso do brasileiro, para pilotar a McLaren MP4-5B, de 1990, ano do bicampeonato mundial de Senna.

Hamilton foi homenageado e fortemente saudado pelo público de Interlagos e se emocionou com os aplausos e com a oportunidade de pilotar um carro de seu ídolo:

É uma honra na minha carreira. Isso nunca vai acontecer de novo, provavelmente. Eu estou muito feliz. É por isso que eu não parei. Era para andar um pouco, eu dei umas duas voltas a mais. E isso que, de fato, é um carro de corrida. Se eu pudesse, eu correria com esse carro hoje. Seria um prazer para mim. Obrigado a todos aqui no Brasil. Lewis Hamilton

Alonso se motiva com drama valenciano

O período antes da corrida já foi caótico pela classificação com diversos acidentes, e um deles, ocorrido no Q3, fez Alexander Albon, da Williams, não largar por conta de uma batida que fez com que sua equipe não conseguisse recuperar o carro a tempo da corrida.

A chuva tornou a corrida caótica. Por conta dela, além de Albon, que não largou, outros tiveram problemas, seja antes da prova, como Stroll, que abandonou por rodar na volta de apresentação, e ao longo da corrida, como Hulkenberg, Sainz e Colapinto.

Fernando Alonso, da Aston Martin, foi outro, que completou apenas em 14º. Ele revelou ter tido uma motivação especial para a corrida deste fim de semana após a tragédia das chuvas na região da Comunidade Valenciana, na Espanha, e se emocionou.

Em condições normais, não teria terminado, mas tive que terminá-la, pelos mecânicos, por mim e pelos valencianos Fernando Alonso

Façanha inacreditável

Debaixo de muita chuva, a sorte virou para Max Verstappen, que começou atrás, largando do 17º lugar. Em seguida, o piloto da Red Bull chegou a entrar na zona de pontuação da prova logo após a primeira volta, chegando ao 10º lugar ultrapassando seis competidores.

Aos poucos, Verstappen foi ultrapassando todos os seus rivais e assumiu a liderança após a bandeira vermelha por causa do acidente de Colapinto.

A corrida vencida, somada ao 6º lugar de Norris, fez com que a distância na liderança aumentasse a favor de Verstappen para 62 pontos contra o piloto da McLaren, faltando três provas para o fim do campeonato. Para o holandês, a façanha foi inacreditável:

Começando em 17º lugar, eu sabia que seria uma corrida muito difícil, mas ficamos longe de problemas, fizemos as escolhas certas, ficamos calmos e estávamos bem. Todas essas coisas juntas, é claro, tornaram esse resultado possível. Quero dizer, inacreditável vencer aqui [saindo] de tão longe. Max Verstappen

Na chuva, é tudo igual

A dupla francesa da Alpine, formada por Esteban Ocon e Pierre Gasly, fez a dobradinha atrás de Verstappen no pódio. Após a prova, Ocon, que terminou em 2º lugar, citou uma teoria curiosa sobre as condições da pista:

Alguém muito importante para todos nós disse há muito tempo que na chuva os carros são quase iguais. Essa frase não envelheceu nem um pouco e estou muito feliz de estar hoje no pódio Esteban Ocon

Faltou sorte

Houve também quem reclamasse da própria sorte, como o caso de Lando Norris, que terminou em 6º. Para ele, a façanha de Verstappen foi conseguida graças à bandeira vermelha, que pôde fazer com que o piloto da Red Bull pudesse trocar de pneus na parada, sem tempo perdido nos boxes.