Escalação do São Paulo: Alisson não viaja com o grupo e segue como desfalque contra o Bahia

O São Paulo encerrou a preparação para o duelo contra o Bahia nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, e já embarcou para Salvador. O volante Alisson não viajou com o grupo e segue como desfalque do Tricolor Paulista.

Alisson se recuperou de uma cirurgia no tornozelo direito e vivia a expectativa de retornar aos gramados nesta terça-feira. O volante foi liberado para trabalhar sem restrições e tem treinado com o restante do elenco nos últimos dias.

Além de Alisson, outro que também não viajou com o elenco foi o lateral esquerdo Welington. O defensor sentiu dores na região posterior da coxa esquerda, em que possui um edema, e permanecerá em São Paulo para tratar a lesão.

O também lateral esquerdo Patryck é outro que não foi relacionado. Assim como o Alisson, o defensor, recuperado de fratura na clavícula direita, já vem treinando sem restrições.

O uruguaio Michel Araújo iniciou a etapa de transição após se recuperar de lesão no ligamento colateral medial no joelho esquerdo e também permaneceu em São Paulo. Pablo Maia (cirurgia na coxa esquerda) segue sob os cuidados dos fisioterapeutas.

Em contrapartida, Zubeldía conta com o retorno do volante Bobadilla. O paraguaio se recuperou de dores no adutor direito e voltou a ser relacionado após dois jogos.

Assim, uma provável escalação do São Paulo tem: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Jamal Lewis; Luiz Gustavo, Marcos Antônio (Bobadilla); Lucas, Luciano e Erick (Ferreirinha); Calleri.

O treino

Antes de embarcar para Salvador, o elenco são-paulino ajustou os últimos detalhes para o duelo. Após aquecimento, Zubeldía separou um grupo com os prováveis titulares e comandou um trabalho tático posicional. Em seguida, houve um complemento com bolas paradas.

Sob comando dos auxiliares, o restante do elenco trabalhou em espaço reduzido e realizou atividade de posse de bola. Por fim, alguns atletas ensaiaram finalizações.

O São Paulo ocupa a sexta posição na tabela do Brasileirão, com 51 pontos, enquanto o Bahia aparece na sétima colocação, com 46. O duelo, válido pela 32ª rodada da Série A, está marcado para as 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova.