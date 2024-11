Empate equilibrado e expulsões de Corinthians e Palmeiras: relembre último Derby na Arena

O Corinthians recebe o Palmeiras no terceiro Derby desta temporada. O clássico paulista está marcado para esta segunda-feira, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, em compromisso válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Essa será a primeira e única vez que o Timão será o mandante no clássico neste 2024. A última vez que o Alvinegro mandou o duelo foi no dia 3 de setembro do ano passado. Na ocasião, as equipes fizeram um Derby equilibrado na Neo Química Arena, mas não saíram do 0 a 0.

O último Derby disputado em Itaquera foi válido pela 22ª rodada do Brasileirão de 2023. Corinthians e Palmeiras criaram suas respectivas chances, mas não foram capazes de tirar o zero do placar. Nos minutos finais do confronto, ainda houve uma expulsão para cada lado, marca registrada de clássicos.

Naquele Derby, o Corinthians ainda era comandado por Vanderlei Luxemburgo. O 'pofexô' escalou a seguinte equipe: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Giuliano e Moscardo; Wesley, Maycon e Rojas; Yuri Alberto. Fausto Vera, Romero, Gustavo Mosquito, Matheus Bidu e Ruan Oliveira foram as substituições feitas.

Do outro lado, o Palmeiras de Abel Ferreira entrou em campo com a seguinte escalação: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gómez e Piquerez; Zé Rafael e Gabriel Menino; Mayke, Raphael Veiga e Artur; Rony. Entraram no segundo tempo Endrick, Vanderlan, Breno Lopes, Richard Ríos e Jhon Jhon.

Chama a atenção que, dos jogadores do Corinthians que entraram em campo naquele clássico, apenas quatro permanecem no clube: Yuri Alberto, Ruan Oliveira, Romero e Bidu. Do lado palmeirense, a espinha dorsal foi mantida e apenas quatro saíram: Artur, Breno Lopes, Endrick e Jhon Jhon.

Naquele empate em 0 a 0, o Palmeiras controlou o ritmo e a posse de bola do primeiro tempo. O Alviverde dominou as ações do jogo, mas pouco finalizou. O Corinthians, por sua vez, tentou se defender e sair em contra-ataques - foi em um deles que criou sua melhor chance na etapa inicial, quando Maycon parou em defesa de Weverton.

Já no segundo tempo, o Timão melhorou no jogo e voltou a assustar o Verdão, com Weverton fazendo mais uma boa defesa, dessa vez em chute de Yuri Alberto. O Alviverde também assustou com chute de Gabriel Menino. Contudo, os times não foram efetivos o suficiente para marcar um gol.

Na reta final do Derby, o Palmeiras teve Murilo expulso. O zagueiro cometeu falta, recebeu o amarelo e reclamou. Por isso, foi advertido com o segundo amarelo e deixou o campo mais cedo. Minutos depois, foi a vez do Corinthians ficar com 10. Maycon deu dura entrada em Endrick e, após ser chamado ao VAR, o árbitro Anderson Daronco mostrou o vermelho para o volante corintiano. Assim, o clássico terminou em confusão.

Agora, Corinthians e Palmeiras voltam a se enfrentar na Neo Química Arena, dessa vez com objetivos diferentes. O Timão vai em busca da vitória para respirar na luta contra o rebaixamento - é o atual 15º colocado, com 35 pontos. Já o Verdão, vice-líder com 61 pontos, briga pelo título e quer o triunfo para seguir na cola do Botafogo, que soma 64.