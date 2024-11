Em casa, Fulham vira nos acréscimos contra o Brentford pelo Campeonato Inglês

Nesta segunda-feira, em confronto válido pela décima rodada do Campeonato Inglês, o Fulham recebeu o Brentford no Craven Cottage e venceu por 2 a 1, de virada. Harry Wilson (2) foi quem balançou as redes para a equipe mandante, enquanto Vitaly Janelt descontou para os visitantes.

Com o triunfo, o Fulham chegou à nona colocação da tabela, agora com 15 pontos. Já o Brentford, com a derrota, permaneceram com 13 unidades, na 12ª posição.

O Fulham volta aos gramados no próximo sábado, às 12h (de Brasília), quando visita o Crystal Palace, no Selhurst Park Stadium. Ao mesmo tempo, o Brentford recebe o Bournemouth, no Gtech Community Stadium. Ambos os duelos serão válidos pela 12ª rodada.

O placar foi inaugurado pelo Brentford aos 24 minutos do primeiro tempo. Após receber pela ponta esquerda, Vitaly Janelt dominou, cortou o marcador e acertou grande finalização, no ângulo direito do goleiro Leno.

Aos 47 minutos da etapa complementar, o Fulham chegou ao empate. Em jogada e cruzamento pela direita, Harry Wilson se antecipou ao defensor e desviou com a perna direita, para encobrir Flekken e marcar.

O Fulham virou aos 53 minutos do segundo tempo. Após receber cruzamento pela esquerda, Harry Wilson desviou de cabeça, no ângulo esquerdo.