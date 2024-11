Dividida entre Argentina e Brasil, dupla de amigos conhece Colapinto no GP de São Paulo

Uma cena rara chamou atenção no GP de São Paulo. Dois amigos foram ao Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, com uma bandeira dividida entre Brasil e Argentina. Gustavo e Julio são argentinos, mas se casaram com brasileiras e hoje moram em Campinas (SP).

Apaixonados por Fórmula 1 desde crianças, ambos vieram à capital paulista para acompanhar de perto Franco Colapinto, piloto argentino da RB.

"É um ídolo que está nascendo. A argentina está precisando muito de uma referência. Acreditamos que ele vai ser transformar cada vez mais em ídolo", contou Gustavo, de 40 anos.

"É uma esperança. A gente sofre muito na Argentina e aqui vemos um ídolo nascendo. Acreditamos que ele vai chegar a ser campeão mundial lá na frente. A gente somos imigrantes aqui no Brasil. Sabemos que a pancada um dia chega. A gente acorda, levanta e faz de novo. Ele vai fazer de novo", completou Julio, de 48 anos.

A dupla, aliás, teve a oportunidade de conhecer Colapinto durante o GP de São Paulo. O atleta viu a bandeira, autografou, e parou para conversar com eles.

"Pegamos o autógrafo dele e ele pediu apoio máximo para nós, inclusive para a Willians. Ele disse para a gente torcer pela equipe. Ele sabe que a gente está na torcida por ele. Argentino é assim, vai para frente, sabe que tem o apoio e não para", relatou Julio.

"Encontramos ele e pedimos o autógrafo. É um cara muito carismático e simpático. A torcida faz 70% do trabalho. Foi uma coisa incrível. A gente veio no paddock e não tem nada igual", finalizou o ginecologista.

Apesar do apoio, Colapinto não teve sucesso em Interlagos. Ele bateu forte na 32ª volta e precisou deixar a prova. No treino classificatório, ele também já havia perdido o controle do carro.

Vale lembrar que o GP de São Paulo é o único na América do Sul e essa foi a primeira vez que o argentino correu em solos brasileiros. Agora, os pilotos focam no GP de Las Vegas, que será no dia 24 de novembro.