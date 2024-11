Destaque na vitória do Corinthians contra o Palmeiras, Garro desabafa: "Foi uma semana difícil para mim"

O meia Rodrigo Garro deu uma resposta para a Fiel Torcida na vitória por 2 a 0 sobre o rival Palmeiras, com um gol e uma assistência, nesta segunda-feira. Após o Derby, o camisa 10 falou da dificuldade que passou ao longo da semana, após desapontar na eliminação para o Racing, na Copa Sul-Americana, perdendo uma chance clara quando o time estava em vantagem.

"Foi uma semana difícil para mim, ficar de fora de um sonho que particularmente era importante cumprir, mas é o futebol, né. Hoje estamos aqui, participei de dois gols, fico feliz pelas pessoas que estão comigo, minha família, meus pais, irmãos, minha família, pessoas que sempre apoiam", disse Garro em entrevista ao Premiere.

Em um primeiro tempo de chances criadas dos dois lados, o Corinthians foi mais eficiente e abriu o placar com Rodrigo Garro, em chute de fora da área. Na segunda etapa, com o Palmeiras exposto pela necessidade do resultado, o Timão ampliou com Yuri Alberto e sacramentou o triunfo no Derby.

Com a vitória, o Corinthians subiu para a 13ª posição do Brasileirão, com 38 pontos, quatro de vantagem em relação ao Athletico-PR, que abre o Z4. Já o vice-líder Palmeiras estacionou nos 61 pontos, três a menos em relação ao Botafogo, que encara o Vasco na rodada.

O Corinthians volta a entrar em campo neste sábado, quando visita o Vitória, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.