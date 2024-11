'Corinthians provavelmente tirou a chance do tri do Palmeiras', diz Juca

A vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Palmeiras provavelmente tirou o tricampeonato brasileiro seguido das mãos do time de Abel Ferreira, afirmou o colunista Juca Kfouri no Fim de Papo - Prorrogação.

O Palmeiras provavelmente vai acabar a rodada seis pontos atrás do Botafogo. Era tudo que o corintiano queria. O corintiano, hoje, está com a alma lavada.

O Corinthians muito provavelmente tirou do Palmeiras a chance do tricampeonato. Para o sádico, de melhor não existe.

O colunista lamentou a cabeça de porco jogada no gramado da Neo Química Arena, mas disse que esse Dérbi será lembrado por isso.

Eu até fiz uma brincadeira, estava chamando do Dérbi do espírito de porco pela situação. Era o espírito de porco do corintiano querendo que o Palmeiras não fosse campeão. E o espírito de porco do palmeirense querendo afundar ainda mais o rival.

E acabou virando o Dérbi da cabeça de porco. Juca Kfouri

