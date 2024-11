Quem foi melhor? O raio-X de Corinthians x Palmeiras em suas próprias casas

A Neo Química Arena e o Allianz Parque entraram na história de Corinthians x Palmeiras há cerca de dez anos, e, desde então, o dérbi acumula números equilibrados. Desde que deixaram o Pacaembu, os rivais protagonizaram alternância de poder e jogos históricos.

O raio-X do dérbi

Os dois mostram que mandam em suas novas casas, mas não há uma supremacia escancarada nos números.

O Corinthians vence por 7 a 6 em duelos realizados em Itaquera. O alvinegro ainda empatou outras seis vezes contra o rival atuando em seu estádio.

Há, no entanto, uma vantagem de gols marcados para o alviverde, que balançou as redes 20 vezes na Neo Química Arena e foi vazado em 19 oportunidades.

Já o Palmeiras leva a melhor no Allianz Parque com um placar mais elástico de 6 a 4, além de três empates.

Apesar disto, uma das derrotas palmeirenses acabou com título corintiano do Paulistão em pleno Allianz. Em abril de 2018, a equipe de Fábio Carille venceu por 1 a 0 e ficou com o troféu após as penalidades máximas.

A Neo Química Arena recebeu mais jogos em relação ao Allianz Parque. O motivo é que o estádio alviverde é palco também de shows, e o clube precisa mandar o dérbi em outros locais — recentemente, por exemplo, a Arena Barueri foi utilizada.

Veja todos os números

Neo Química Arena - 19 jogos

Vitórias do Corinthians: 7

Empates: 6

Vitórias do Palmeiras: 6

Gols marcados pelo Corinthians: 19

Gols marcados pelo Palmeiras: 20

Allianz Parque - 13 jogos

Vitórias do Palmeiras: 6

Empates: 3

Vitórias do Corinthians: 4

Gols marcados pelo Palmeiras: 17

Gols marcados pelo Corinthians: 12

O próximo clássico

A Neo Química Arena receberá pela 20ª vez o Dérbi nesta segunda-feira (4), às 20h. O duelo é válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro e traz os times em situações bem distintas.

O Corinthians briga para não cair, enquanto o Palmeiras luta pelo título. O encontro entre os rivais é o último desta temporada.