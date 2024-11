Corinthians vai com três zagueiros, e dupla volta ao Palmeiras; veja times

Corinthians e Palmeiras estão escalados para o dérbi do returno do Campeonato Brasileiro, que começa às 20h (de Brasília) desta segunda-feira (4). O jogo ocorre na Neo Química Arena, em Itaquera.

O alvinegro vai ao gramado com: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Gustavo Henrique; Matheuzinho, Martínez, Alex Santana, Garro e Hugo; Memphis Depay e Yuri Alberto.

A novidade do técnico Ramón Díaz está na retomada do esquema com três zagueiros. Além disto, Memphis segue no time e fará seu 3° jogo seguido como titular

Já o Palmeiras está escalado com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Flaco López.

Abel Ferreira conta com a volta dos suspensos Marcos Rocha e Aníbal Moreno aos 11 iniciais. Na zaga alviverde, Vitor Reis formará a dupla com Gustavo Gómez — Murilo fica no banco.

Os times vivem momentos distintos na tabela. O Corinthians briga contra o rebaixamento, enquanto o Palmeiras luta por título.