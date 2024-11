Cabeça de porco é arremessada em campo durante Corinthians x Palmeiras

Uma cabeça de porco foi arremessada no gramado da Neo Química Arena durante Corinthians x Palmeiras, jogo do Campeonato Brasileiro disputado na noite desta segunda (4). O ato é uma alusão ao apelido do clube alviverde.

O que aconteceu

A peça foi lançada durante um escanteio do Palmeiras na ponta esquerda. Raphael Veiga estava posicionado para a cobrança.

Rapidamente, Yuri Alberto tirou a cabeça do porco para a beira do campo com um chute de leve. Logo depois, uma garrafa foi atirada perto do meia alviverde.

Funcionários retiraram o objeto estranho, e o duelo seguiu normalmente.

Assista ao momento