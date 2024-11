Corinthians mira vitória no Derby para evitar temporada sem ganhar clássicos após 16 anos

O Corinthians busca uma vitória no Derby desta segunda-feira para evitar uma marca negativa em 2024. Essa vai ser a última oportunidade da temporada do time vencer um clássico e não passar em branco contra rivais paulistas neste ano.

Em 2024, o Timão disputou seis clássicos, mas não ganhou nenhum. Foram quatro derrotas e dois empates ao longo da temporada.

O feito não acontece desde 2008, ano em que o Corinthians disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. O clube do Parque São Jorge, naquela temporada, disputou apenas três duelos contra rivais do Estado, todos pelo Paulista.

O Timão empatou com o São Paulo, por 0 a 0, perdeu do Palmeiras, por 1 a 0, e do Santos, por 2 a 1.

Na atual temporada, o Corinthians encarou o Tricolor três vezes. Foram duas derrotas e um empate. Um dos reveses, aliás, quebrou um incômodo tabu do rival de nunca ter vencido em Itaquera.

Já diante do Palmeiras, foram dois encontros. O Timão perdeu um e empatou outro, com gol de Garro no fim do jogo disputado na Arena Barueri. O Santos, que disputa a Segunda Divisão, mediu forças com o Corinthians só uma vez. E ganhou, por 1 a 0, na Vila Belmiro.

A última vitória do Corinthians em clássicos foi no dia 27 de julho de 2023. Na oportunidade, a equipe superou o São Paulo, por 2 a 1, pelo jogo da ida da semifinal da Copa do Brasil. Na volta do confronto, porém, o time perdeu por 2 a 0 no Morumbi e foi eliminado.

O técnico Ramón Díaz, que fez o time reagir no Brasileiro, tenta mudar essa escrita. O Timão tenta engatar a terceira vitória consecutiva na Série A para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. No momento, a equipe aparece na 15ª posição da tabela de classificação, com 35 pontos.

O clássico com o Palmeiras está marcado para 20h (de Brasília) desta segunda-feira, na Neo Química Arena. O duelo é válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.