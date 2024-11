'Corinthians ganhar do Palmeiras será surpresa, não zebra', diz Juca

O Corinthians vencer o clássico contra o Palmeiras, hoje (4), às 20h, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão, será uma surpresa, mas não uma zebra. A opinião é do colunista Juca Kfouri, no Posse de Bola.

Hoje é o Dérbi do espírito de porco. É o Dérbi que dá ao Palmeiras o favorito. Favorito, porque não existe favoritaço num clássico desse tamanho e nós estamos cansados de ver o time da zona do rebaixamento ganhar de quem está lutando para ser campeão.

Então não será zebra o Corinthians ganhar do Palmeiras, será uma surpresa. Uma surpresa será, não zebra. Juca Kfouri

Enquanto o Timão joga para se distanciar da zona de rebaixamento, o Verdão segue na caça ao líder Botafogo e em busca do tricampeonato seguido.

Todos os resultados [da rodada] foram bons para o Corinthians. Só falta amanhã o Inter ganhar do Criciúma no Beira-Rio. Então, o Corinthians não volta para a zona do rebaixamento neste momento.

O Corinthians pode exercer o seu espírito de porco, que é o de, mesmo empatando com o Palmeiras, que para o Corinthians seria excelente, tomar dois pontos decisivos do Palmeiras na luta contra o Botafogo, que amanhã tem o Vasco e pode entrar em campo com a tranquilidade de quem vai lutar apenas para aumentar a diferença.

Com todos esses ingredientes, é o Dérbi do espírito de porco. Juca Kfouri

Gabigol estava devendo atuação digna e foi muito bem, diz Mauro Cezar

Gabigol estava devendo uma "atuação digna" no Flamengo e jogou muito bem na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, afirmou o colunista Mauro Cezar Pereira.

Se o Gabigol voltou ou não, a gente vai saber com o tempo. Um jogo realmente só é muito pouco. Finalmente, né? Ele estava devendo uma atuação digna.

É um dos jogadores mais caros do futebol brasileiro. A régua que mede o futebol do Gabriel tem que ser a régua dos jogadores mais importantes. Atuação nesse nível não pode ser qualquer golzinho em time pequeno no Campeonato Carioca, bater pênalti. E ontem ele correspondeu depois de muito tempo. Mauro Cezar

Filipe Luís está fazendo o que Tite não fez no Flamengo, diz Juca Kfouri

Em poucos jogos no comando do Flamengo, Filipe Luís está fazendo o que Tite não conseguiu em mais de um ano, avaliou o colunista Juca Kfouri.

Com Filipe Luís, a cada jogo bom do Flamengo o trabalho do Tite vai ficando pior, agora foi com o Gabigol renascendo.

O Filipe Luís está fazendo o Flamengo ser Flamengo, coisa que o Tite não fez. O Tite quis fazer do Flamengo um time mais reativo, que não tomava as iniciativas, e o Filipe Luís pôs o Flamengo de novo para tomar a iniciativa. Juca Kfouri

Marcelo tem o rei na barriga, mas não corresponde mais em campo, diz Lavieri

Marcelo acumulou problemas de relacionamento na carreira, mas esse fato passava batido porque ele correspondia em campo, afirmou o colunista Danilo Lavieri. Ele comentou a rescisão entre o jogador e o Fluminense após a discussão à beira de campo com Mano Menezes.

O Marcelo sempre teve essa questão de relacionamento, mas quando entrava em campo, correspondia. No momento, ele não corresponde para justificar toda essa marra.

Esses relatos que a gente viu, e a gente viu à beira do gramado com o Mano Menezes, isso era bem comum na seleção brasileira. Na relação dele com os fãs, com os jornalistas, ele sempre teve o rei na barriga.

É que agora ele não consegue mais corresponder em campo, então fica pior para ele. Danilo Lavieri

