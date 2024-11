Filipe Luís engoliu Milito taticamente e quase mareceu um 10, diz Mattos

Filipe Luís, treinador do Flamengo, levou o time a uma grande superioridade tática sobre o Atlético-MG no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, opinou Rodrigo Mattos na Live do clube, nesta segunda (4).

O colunista entende que o técnico flamenguista só não foi perfeito na vitória por 3 a 1 porque demorou a fazer substituições no segundo tempo.

Eu só não diria que o Filipe Luís levou um 10 porque achei que no segundo tempo ele demorou para substituir -- e o time já estava um pouco morto. [...] É o único reparo. Na tática, ele engoliu o Milito nessa primeira final.

Rodrigo Mattos

River 'cavando' De La Cruz? Flamengo não facilitaria saída, diz Mattos

O Flamengo não acredita que De La Cruz esteja insatisfeito no clube e que tenha desejo de negociar o retorno para o River Plate.

Dentro do Flamengo, a avaliação é de que [a notícia] é uma 'cavada' do River. O River está tentando ver se tem alguma possibilidade. E, na visão do Flamengo, o De La Cruz não tem nenhuma questão [que o faça querer sair]. E é descartada a chance de o Flamengo facilitar qualquer negociação com o River.

Rodrigo Mattos

Flamengo: Filipe Luís e Jorge Jesus se falam quase todo dia, diz Mattos

Jorge Jesus, hoje treinador do Al-Hilal, e Filipe Luís, comandante do Flamengo, seguiram em contato mesmo após a saída do português do clube rubro-negro, disse Rodrigo Mattos.

Fui à coletiva do Jorge Jesus. [...] Perguntei sobre a relação dele com o Filipe Luís e se ele tinha visto os jogos do Flamengo do Filipe Luís. O Jorge Jesus disse que falava quase diariamente com o Filipe Luís antes deste assumir o Flamengo e, depois, disse que continua falando bastante.

Rodrigo Mattos

