Samir: Com Luís Castro na sombra, Ramón vai ao Dérbi muito pressionado

Ramón Díaz está "muito pressionado" no Corinthians para o clássico contra o Palmeiras, hoje (4), às 20h, na Neo Química Arena. A informação é do colunista Samir Carvalho, no De Primeira.

O colunista contou que o português Luís Castro, ex-Botafogo, faz sombra a Ramón Díaz nos bastidores do Corinthians.

Ofereceram o Luís Castro para o Corinthians, que aceitou uma conversa. Existem duas coisas: primeiro, o salário do Luís Castro é altíssimo; e segundo, quem ofereceu o Luís Castro falou ao Corinthians que ele só quer assumir em 2025.

A situação do Ramón no Dérbi hoje é complicada, de extrema pressão.

Samir Carvalho

O resultado do Dérbi será decisivo para a permanência do argentino no cargo, destacou Samir. O Corinthians joga diante da fiel torcida para se distanciar da zona do rebaixamento do Brasileirão.

Se ocorrer uma derrota hoje, não sei se o Corinthians sustenta o Ramón. Só pra vocês terem uma ideia da pressão. Pode-se tentar convencer o Luís Castro a assumir o time agora.

O Corinthians aceitou uma conversa com o Luís Castro porque não pode demitir o Ramón Díaz se não contratar o técnico. Samir Carvalho

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao De Primeira na íntegra