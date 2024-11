Com apenas 15 jogos, Raphinha vive temporada mais artilheira pelo Barcelona

A fase do atacante Raphinha no Barcelona é excelente. Um dos capitães de sua equipe, o brasileiro já está em sua temporada mais artilheira pelo clube catalão, com 11 gols, mesmo tendo disputado apenas 15 partidas até aqui.

What can you say? pic.twitter.com/ElifNTy1cJ ? FC Barcelona (@FCBarcelona) November 3, 2024

Raphinha chegou ao Barça em 2022, após ser o principal destaque da campanha que manteve o Leeds United na Premier League. Em cada uma de suas primeiras duas temporadas no clube catalão, o brasileiro de 27 anos marcou dez gols.

Além de ser importante em marcar gols, Raphinha tem se mostrado eficiente também em servir os companheiros. Com nove assistências e onze tentos nesta temporada, o brasileiro soma 20 participações em gols em 15 jogos, o que resulta em uma média superior a uma ação direta por partida.

Cada vez mais adaptado no Barcelona, Raphinha foi eleito um dos capitães da equipe. Com a lesão do goleiro alemão Ter Stegen, que não deve mais atuar nesta temporada, o brasileiro tem começado a maioria dos jogos como capitão, apesar de outros nomes com mais peso e experiência no clube estarem em campo, como Robert Lewandowski e Frenkie De Jong.