Casagrande: 'Mano Menezes foi vítima da arrogância e soberba de Marcelo'

O Fluminense acertou ao rescindir o contrato de Marcelo, após o jogador discutir com Mano Menezes durante o empate contra o Grêmio, afirmou Casagrande, no Fim de Papo, nesta segunda (4).

Na opinião do comentarista, Mano Menezes foi a vítima da situação, enquanto o lateral esquerdo mostrou soberba.

O Mano Menezes tem total razão. Ele foi vítima de uma arrogância, de uma soberba do Marcelo, que ainda por cima tentou bancar o "ou eu ou ele". Olha o tamanho da soberba!

Casagrande

Casão: Se não levar recuperação a sério, Neymar não volta a jogar bem

Neymar nunca voltará à melhor forma se não levar a sério o seu processo de recuperação da lesão no joelho, opinaram Casagrande e Renato Maurício Prado

O Neymar ainda não voltou a jogar futebol. Esse tempo em campo faz parte de uma recuperação de cirurgia. [...] Se ele não levar a recuperação a sério mesmo, não volta a jogar nem um terço do que a gente já viu. Nem o que jogava quando estava mal.

Casagrande

