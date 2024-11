Capitão, Marlon Freitas é um dos grandes destaques do Botafogo na temporada

O Botafogo vem fazendo uma campanha de 2024 histórica, estando líder do Campeonato Brasileiro e na decisão da Copa Libertadores. Um dos responsáveis pelos feitos até então é o volante Marlon Freitas, que é um dos pilares da equipe de Artur Jorge.

Em 57 partidas nesta temporada, o capitão do Botafogo marcou dois gols e contribuiu com sete assistências. Além disso, ele deu 59 passes decisivos, criou 10 grandes chances e acertou 234 bolas longas. Defensivamente ele também se destaca, tendo recuperado 235 bolas.

Marlon Freitas, senhoras e senhores! ?? Capitão do Glorioso, Marlon vem desempenhando papel fundamental na temporada alvinegra. Líder e referência! ?? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/XzBd0Lyph2 ? Botafogo F.R. (@Botafogo) November 3, 2024

Apesar da temporada positiva, Marlon Freitas ficou perto de deixar o Botafogo no começo deste ano. Ele esteve no time que perdeu o Brasileirão de 2023 para o Palmeiras e recebia fortes criticas do torcedor carioca.

Buscando manter o bom momento, Marlon Freitas volta a campo com o Botafogo nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos. O Glorioso fará clássico com o Vasco pelo Campeonato Brasileiro.

Atualmente, o Botafogo é o líder da liga nacional, com 64 pontos conquistados. O Vasco, por sua vez, é o nono colocado, com 43 pontos.