Botafogo lança camisa, homenageia torcedores e vibra com gol do Corinthians

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Botafogo lançou sua camisa 4 batizada de "Sangue Alvinegro". Em parceria com a patrocinadora máster "Parimatch", o clube se inspirou na música da torcida que é uma paródia de Sidney Magal. Durante o evento, houve comemoração após o segundo gol do Corinthians sobre o Palmeiras.

O que aconteceu

O evento aconteceu na noite desta segunda-feira (4) no estádio Nilton Santos. Um palco com um telão de LED foi montado na pista de atletismo.

O ídolo alvinegro Jairzinho foi a grande figura ilustre presente. Também estiveram os ex-jogadores Wilson Gotardo, Jamir e Joel Carli.

As organizadas do clube foram convidadas e protagonistas no evento. Com uma camisa que os homenageia, os torcedores desfilaram, apresentaram a peça e foram ao palco munidos de bandeiras e instrumentos cantando a música "O meu sangue ferve por você".

A informação do segundo gol do Corinthians chegou rapidamente e quebrou o script. Foram os apresentadores Fernanda Maia e Maurício Meirelles que anunciaram o tento de Yuri Alberto (veja no vídeo acima).

A nova camisa já estará disponível nas lojas oficiais do Botafogo nesta terça-feira (5). Ela estará à venda ao preço de R$ 349,90.