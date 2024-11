Bahia x São Paulo: onde assistir e horário do jogo do Brasileirão

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo visita o Bahia nesta terça-feira (5), às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 32ª rodada do Brasileirão.

O jogo terá transmissão da Globo na TV aberta e do pay-per-view Premiere. O Placar UOL acompanha em tempo real.

A partida é decisiva na briga pelo G-6 do Brasileirão. O Tricolor entre na rodada com 51 pontos na sexta colocação, enquanto o Bahia é o sétimo colocado com 46.

O São Paulo vem de empate fora de casa contra o Criciúma. A equipe havia vencido o Vasco como mandante e não perde há duas rodadas.

Já o Bahia vem em má fase e não venceu há três jogos. Os baianos perderam para Vasco e Flamengo, além de empatarem com o Cruzeiro nas últimas três partidas.

Bahia x São Paulo

Campeonato Brasileiro - 32ª rodada

Data: 05/11/2024 (terça-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Lucho Rodríguez e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

São Paulo: Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Marcos Antônio, Erick, Luciano e Lucas; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.