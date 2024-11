Auxiliar de Ramón revela que comissão técnica recusou proposta para deixar o Corinthians: "Oferta única"

Logo após a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras, nesta segunda-feira, Emiliano Díaz revelou que a comissão técnica recusou uma proposta para deixar o Timão nos últimos dias. O auxiliar de Ramón classificou o convite como "único", mas reforçou o compromisso da família Díaz com o alvinegro.

"Deixamos passar uma oferta única semana passada. A mais importante da nossa história. Recusamos porque estamos cumprindo um sonho de estar aqui", disse Emiliano em entrevista coletiva.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a proposta em questão foi da seleção da Arábia Saudita. A proposta, recusada por Ramón e seu filho, previa um contrato de três anos.

Emiliano destacou a importância do executivo Fabinho Soldado para a tomada de decisão de seguir no Corinthians. "Nunca trabalhei de forma tão cômoda, ele (Fabinho) nos dá todo o apoio que precisamos e muitas vezes é cobrado injustamente", disse.

A comissão técnica do Corinthians ganhou respiro devido à vitória no Derby. Com o triunfo, o Timão subiu para a 13ª posição, com 38 pontos, quatro a mais em relação ao Z4.

Em um primeiro tempo de chances criadas dos dois lados, o Corinthians foi mais eficiente e abriu o placar com Rodrigo Garro, em chute de fora da área. Na segunda etapa, com o Palmeiras exposto pela necessidade do resultado, o Timão ampliou com Yuri Alberto e sacramentou o triunfo no Derby.

O Corinthians volta a entrar em campo neste sábado, quando visita o Vitória, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.