Athletico-PR se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o São Paulo

O Athletico-PR deu início aos trabalhos para a partida contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. O grupo se reapresentou no CT do Caju na manhã desta segunda-feira após a derrota para o Vitória, no último sábado, na Ligga Arena.

As primeiras atividades foram realizadas na academia. Na sequência, os atletas foram para o gramado, com exercícios de ativação corporal. Após isso, o técnico Lucho González comandou um trabalho técnico-tático em campo reduzido.

A equipe terá a semana cheia de treinamentos até a sexta-feira, quando viaja rumo à capital paulista. A partida contra o São Paulo está marcada para o sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis, e é válida pela 33ª rodada do Brasileirão.

Cuello e Nikão serão os desfalques do Furacão para a partida. O atacante argentino está suspenso após receber o terceiro amarelo contra o Vitória. O meio-campista, por sua vez, não pode enfrentar o São Paulo por questões contratuais, já que está emprestado ao Athletico pelo clube paulista.

Em 17º lugar e com 34 pontos, o Furacão pode sair da zona de rebaixamento nesta rodada. O Bragantino é a primeiro equipe fora do Z4, com 35.