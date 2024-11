Após vitória na final da Copa do Brasil, Flamengo inicia preparação para enfrentar o Cruzeiro

O Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu nesta segunda-feira e iniciou a preparação para o confronto contra o Cruzeiro, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ocorre na próxima quarta, às 21h (de Brasília), no Independência.

Em imagens disponibilizadas pelo clube através das redes sociais, o grupo de atletas é visto em trabalho físico e com bola. O elenco treinou pela primeira vez após vitória sobre o Atlético-MG por 3 a 1 no último domingo, duelo que também aconteceu no Maracanã, mas pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil.

Com vantagem de dois gols no agregado, o Rubro-Negro pode perder por até um tento de diferença na volta para erguer sua quinta taça na história da competição.

Com o triunfo, o treinador Filipe Luís se encontra em boa fase à frente do Flamengo. Sob o comando do Rubro-Negro, o ex-atleta soma quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota até o momento. Dos sete compromissos, três foram pela Copa do Brasil e quatro pelo Brasileirão.

A equipe carioca, atual quarta colocada do Campeonato Brasileiro, com 55 pontos, busca se consolidar no G4 da competição após empate na última rodada contra o Internacional, adversário direto pelo mesmo objetivo, que ocupa a quinta posição, com 53 somados. A bola vai rolar no Independência por conta de um show que ocorrerá no Mineirão, um dia antes.