Após vitória do Corinthians no Derby, Ramón fala sobre pressão externa: "Nunca perdemos a tranquilidade"

O técnico Ramón Díaz, após a vitória do Corinthians no clássico contra o Palmeiras, falou sobre a pressão externa que vem sofrendo depois das eliminações para Flamengo e Racing, pela Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, respectivamente. O treinador argentino disse que está acostumado com esse tipo de situação e que a comissão técnica "nunca perdeu a tranquilidade" com as críticas externas.

"Ser treinador não é fácil. É muita pressão em todos os sentidos. Te exigem resultados. E toda vez que perdemos uma semifinal vamos ser questionados. Aqui está Fabinho, que sempre nos apoiou. Estamos há três meses aqui. Sabemos que teremos que entender isso, mas estamos acostumados, tranquilos. Nunca perdemos a tranquilidade, sabemos do nosso trabalho", comentou Ramón em entrevista coletiva.

Em relação ao Derby, o comandante valorizou a performance dos atletas, e não deixou de elogiar o Verdão, que briga pelo título brasileiro.

"Foi uma partida disputada, linda para a torcida. O rival é uma grande equipe, por isso conseguiram tantas coisas importantes. Todo jogador que entrou deu o máximo, estamos muito contentes com o triunfo", disse o treinador.

Em um primeiro tempo de chances criadas dos dois lados, o Corinthians foi mais eficiente e abriu o placar com Rodrigo Garro, em chute de fora da área. Na segunda etapa, com o Palmeiras exposto pela necessidade do resultado, o Timão ampliou com Yuri Alberto e sacramentou o triunfo no Derby.

Com a vitória, o Corinthians subiu para a 13ª posição do Brasileirão, com 38 pontos, quatro de vantagem em relação ao Athletico-PR, que abre o Z4. Já o vice-líder Palmeiras estacionou nos 61 pontos, três a menos em relação ao Botafogo, que encara o Vasco na rodada.

O Corinthians volta a entrar em campo neste sábado, quando visita o Vitória, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.