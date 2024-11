Além da tabela: os números que mostram favoritismo do Palmeiras no Dérbi

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta segunda-feira (4), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 32ª rodada do Brasileirão. O Alviverde é o 2º na tabela com 61 pontos, apenas três atrás do líder Botafogo. Já o Alvinegro é o 15º com 35 — apenas um à frente do Athletico, primeira equipe dentro da zona do rebaixamento.

Só pelas campanhas das equipes, um cenário com a equipe de Abel Ferreira como favorita é bem fácil de se imaginar. No entanto, o retrospecto recente do Dérbi mostra um favoritismo muito maior do lado verde.

Palmeiras é dominante no histórico recente

Murilo marcou para o Palmeiras no clássico diante do Corinthians, válido pelo Campeonato Brasileiro Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

O Palmeiras está invicto contra o Corinthians há oito jogos. São três vitórias nos três jogos de 2022 (uma no Paulistão e duas no Brasileirão), uma vitória e dois empates em 2023 (vitória no Brasileirão e empates pelo Paulistão e Brasileirão), e uma vitória e um empate na atual temporada (empate no Paulistão e vitória no 1º turno do Brasileirão).

A última vez que a equipe de Abel Ferreira perdeu para o Corinthians foi em 2021, pelo Brasileirão, na Neo Química Arena. Nos últimos três jogos na casa do maior rival, o Palmeiras tem uma vitória (Brasileirão de 2022) e dois empates (Paulistão e Brasileirão de 2023).

O Palmeiras vive a maior série invicta contra o Corinthians neste século. O período entre 1997 e 1999 tinha sido a última vez que o Palmeiras havia ficado oito jogos consecutivos sem perder para o rival.

O Corinthians só venceu um duelo contra o Palmeiras nos últimos 16 jogos. Desde a final do Paulistão de 2020, com título palmeirense, são oito vitórias para o Alviverde, sete empates e um triunfo para o Alvinegro.

Palmeiras deve ter time ideal para o jogo decisivo

O Palmeiras não perdeu nenhum dos pendurados na última rodada e tinha nomes importantes na lista. Ao todo, eram sete jogadores, além do auxiliar de Abel, João Martins, com risco de virarem baixas no Dérbi. Eram eles: Weverton, Vitor Reis, Piquerez, Fabinho, Richard Ríos, Mauricio e Estêvão. Mas todos estarão à disposição.

Além disso, o técnico Abel Ferreira terá dois retornos importantes: Marcos Rocha e Aníbal Moreno, que não atuaram contra o Leão do Pici por suspensão.

Um provável Palmeiras que vai a campo tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Felipe Anderson e Flaco López.