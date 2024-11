300 kg de feijoada e 2 mil águas de coco: comidas brasileiras fazem sucesso no GP de São Paulo

Milhares de pessoas passaram pelo paddock ao longo dos últimos três dias no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos. Nos bastidores, uma grande equipe se movimentou para manter todo mundo alimentado. Claro, com comidas típicas do Brasil.

Haviam três pontos de alimentação. O maior era uma representação de um boteco. Por lá, foi servido feijoada, com complementos, como arroz, couve e farofa. Havia ainda uma opção para os vegetarianos. De sobremesa, tinha pudim, bolo gelado de coco com abacaxi e salada de fruta. O ambiente contava com mesas, telões e um DJ.

A Gazeta Esportiva conversou com Fernando, responsável por administrar os restaurantes. Ele afirmou que, em três dias, foram mais de 300 kg de feijoada.

Os outros dois pontos eram mais simples, no estilo retire e leve. Um deles servia pão de queijo, açaí, sorvete e docinhos de festa, além de café.

Também havia uma frutaria, com diversas frutas típicas do Brasil. Muitos estrangeiros, aliás, pediam informações para as atendentes para entender o que era o que e, na maioria das vezes, topavam experimentar. Fernando revelou que eles ficaram encantados com a variedade.

Mas o que mais agradou o público foi a água de coco. Foram distribuídas mais de 2 mil unidades. Era muito comum ver pessoas andando pelo paddock segurando um coco verde, especialmente na sexta e no sábado, quando estava mais calor. No domingo, inclusive, o estoque acabou.

Os três pontos ficaram bem cheios durante os três dias. Membros de equipes, famosos, convidados e jornalistas formaram filas para comer as comidas servidas pelo GP de São Paulo.

O circuito chegou ao fim neste domingo, após a vitória de Max Verstappen na corrida principal.