Vitória do Ceará adia acesso do Santos à Série A do Campeonato Brasileiro

Ainda não será na 35ª rodada que o Santos irá comemorar, de forma oficial, o acesso à Série A do Brasileiro. O Ceará ganhou do Avaí neste domingo, por 2 a 0, pela Série B, e adiou a classificação do Peixe à Primeira Divisão.

O time paulista venceu o Vila Nova por 3 a 0 no último sábado, na Vila Viva Sorte, e dependia de um tropeço do Vovô para garantir matematicamente o retorno à elite do futebol nacional. Porém, o triunfo da equipe cearense frustrou os santistas.

O Peixe é o líder da Série B do Campeonato Brasileiro, com 65 pontos conquistados. Com o triunfo, o Ceará, que está no quinto lugar, soma 57. Desta forma, o Santos ainda pode ser ultrapassado e deixar o G4 nas três rodadas finais.

O time de Fábio Carille pode assegurar o acesso até mesmo se perder na próxima rodada, diante do Coritiba. O Peixe, em caso de derrota, teria que torcer para o Ceará também tropeçar na 36ª rodada, contra o Botafogo-SP.

Já em caso de empate, o Santos também necessitaria de um tropeço do Vozão. Uma vitória, todavia, garante o acesso do Alvinegro Praiano sem depender de outros resultados. Isso porque o time alcançaria 68 pontos, enquanto o Ceará só poderia chegar a 66, mesmo vencendo os três últimos jogos.

O duelo entre Santos e Coritiba está marcado para segunda-feira da semana que vem, dia 11. Os times se enfrentam a partir das 21h (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba.