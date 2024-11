Última dança? Gabigol lidera ataque em possível adeus a finais no Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Gabigol pode fazer sua despedida em finais pelo Flamengo nesta Copa do Brasil, na decisão contra o Atlético-MG. Com contrato no fim e vivendo indefinição sobre a renovação, o atacante vai liderar o ataque do time de Filipe Luís no que pode ser a "última dança" pelo clube onde se tornou ídolo.

O que aconteceu

Gabigol fará a 17ª final dele com a camisa do Flamengo. Ele foi testado no time titular ao lado de Michael e Gonzalo Plata, confirmando a confiança inabalável que ganhou de Filipe Luís.

Na última sexta, o jogador compartilhou uma postagem escrevendo "The last dance" ("A última dança", em português). Isso é uma referência ao documentário que acompanha a temporada de 1997-98 do Chicago Bulls e a carreira de Michael Jordan, de quem o atacante é fã. Pessoas ligadas a ele garantem se tratar apenas dessa idolatria e não de uma decisão sobre a despedida.

Ser decisivo na final pode dar ao atacante o último suspiro para negociar um novo contrato. O Flamengo segue com a proposta de um ano de vínculo com 50% de aumento salarial. O atacante não gostou e esperava um período maior. O maior aproveitamento no time pode mudar a cabeça do próximo presidente.

Em 16 finais, Gabriel marcou 14 gols. As únicas decisões que ele não balançou a rede foram justamente da Copa do Brasil (fez apenas um gol na disputa de pênaltis em 2022) e no Mundial de Clubes.

São quase dois anos sem marcar em uma final. A última foi em 2023, na Supercopa do Brasil, quando o título acabou com o Palmeiras. Na Copa do Brasil 2023 e no Carioca do mesmo ano, ele não fez gol. Em 2024, quando o Fla foi campeão estadual, estava suspenso no caso do exame antidoping e foi homenageado no telão.

Esta será a primeira final desde a Supercopa que Gabigol tem status de titular absoluto. Com a chegada de Filipe Luís, o jogador voltou a ganhar espaço e minutos, começando cinco dos seis jogos até aqui. Com Vítor Pereira e Jorge Sampaoli, ele perdeu espaço. Tite sacramentou a pouca utilização.

O 2024 do agora camisa 99 foi conturbado, com polêmicas e poucos gols. Os episódios mais marcantes não envolveram bolas na rede. O ano foi marcado por uma punição no caso do antidoping, a perda da 10 por usar a camisa do Corinthians e o imbróglio da renovação. O último gol com bola rolando foi em junho, contra o Vasco.

O Flamengo entra em campo às 16h (de Brasília), contra o Atlético-MG no jogo de ida. A volta, no próximo domingo, no mesmo horário, é na Arena MRV.