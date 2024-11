Sergio Henao Montaya é o campeão do Tour Rio 2024

O colombiano Sergio Henao Montoya é o grande campeão da sétima edição do Tour do Rio. Depois de 10h59m31s ele completou os 441km percorridos em três dias de competição, que começou na última sexta-feira, o ciclista da equipe Nu Colombia garantiu o troféu da maior competição de ciclismo da América Latina.

"Ganhar é sempre especial. Começar e terminar a temporada com vitória mostra que toda a preparação foi bem feita. Foi um Tour muito duro, muito complicado, com muitas subidas e descidas e foi preciso usar as pernas. Quero agradecer a todo carinho que recebi nesses dias e dizer que o Brasil é um país muito bonito com pessoas maravilhosas. Foi um enorme prazer competir no Tour do Rio", elogiou Henao.

A vitória de Sergio Henao Motoya na edição 2024 começou a se desenhar logo na primeira etapa. Na estreia, ele garantiu o título com mais de dois minutos de diferença para o segundo colocado, abrindo uma larga vantagem, que foi administrada nas outras etapas. Na prova deste domingo, bastou uma 12ª colocação para colocar a mão no troféu.

"Sem dúvida alguma, meu desempenho na primeira etapa fez toda a diferença. Foi um grande trabalho de toda a minha equipe, que tem grandes competidores e conseguimos administrar para que vencesse a competição" , encerrou.

A Colômbia dominou o pódio de classificação geral. Wilmar Zapata e Oscar Sevilla, ambos do Team Medellim EPM, ficaram com a segunda e terceira posições no individual geral.

A equipe Team Medellin foi a melhor equipe no geral. Samuel Florez o campeão no geral de pontos (19) e no geral de montanhas, e o brasileiro Vinicius Silva Santos, da São José Ciclismo, o vencedor geral da juventude.

"É minha primeira vez no Tour do Rio e sair com esse troféu me deixa muito orgulhoso. Estou competindo com esses caras que são fenomenais. Estão em outro patamar, então só tenho que comemorar", festejou o jovem de 20 anos.

Brasileiro Gabriel Metzger vence a terceira e última etapa do Tour do Rio; Gaspar fica em terceiro

O Brasil colocou mais dois atletas no pódio nos últimos 151,7km de competição. O campeão foi Gabriel Metzger, de 23 anom, com 3h43m34s, seguido pelo colombiano Samuel Flores. O também brasileiro João Gaspar Pereira, completou o pódio.

O atleta da equipe Ciclismo Rio do Sul que desde o começo da etapa esteve entre os primeiros colocados.

"Logo no começo da prova teve uma fuga e saltei na frente junto com os demais competidores e assim permaneceu até o km 90. Quando um grupo menor de quatro ou cinco atletas se revezava na liderança. Na última serra, tirei minhas últimas forças e tive a felicidade de vencer. Estou muito feliz de ter participado do Tour do Rio que é a maior competição de ciclismo do Brasil. Queria agradecer a todos os envolvidos", disse.

Outro brasileiro que estava bem satisfeito com o resultado era Joao Pereira Gaspar. O atleta da AGI Cycling Team ficou em terceiro lugar na etapa e quarto na classificação geral, sendo o brasileiro com melhor colocação no Tour.

"Eu queria mesmo ter vencido esta etapa, mas infelizmente não foi possível. Mas estou feliz com o resultado alcançado para a minha equipe. Temos que ter mais competições como o Tour do Rio no Brasil. Foi incrível demais. Terminar bem uma prova como esta, só engrandece o currículo do atleta Quem sabe ainda não me chamam pra seleção", desejou Gaspar, dedicando o pódio a sua namorada Isabelle.

O Tour do Rio é chancelado pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e pela UCI, sendo a primeira prova do Brasil na categoria Pro Tour, escala 2.2. Participaram ao todo 90 ciclistas de 17 equipes - dez brasileiras e outras sete internacionais. O ciclista e a equipe que completassem as etapas no menor tempo venciam sagravam-se campeões.

Confira as classificações finais:

Geral Individual

Sergio Henao Motoya /Nu Colombia - 10h59m31s Wilmar Zapata/Team Medellin - a 2m32s Oscar Sevilla/Team Medellin- a 5m07s

Geral por equipes:

Team Medellin - 33h13m39s NU Colombia - a 15m38s Swift Carbon Pro Cycling - a 23m56s

Individual Geral por Pontos

Samuel Florez - 19 pontos Sergio Henao Motoya - 15 pontos Wilmar Zapata - 15 pontos

Vencedor Geral de Montanha

Samuel Florez (Team Medellin)

Vencedor Geral Sub23

Vinicius Silva Santos

Individual na 3ª etapa: