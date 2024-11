São Paulo x RB Bragantino: confira onde assistir ao duelo pela semifinal do Paulista sub-20

O São Paulo recebe o RB Bragantino neste domingo, no CFA Laudo Natel, em Cotia, para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista sub-20. A bola rola a partir das 20h (de Brasília).

Onde assistir: A partida será transmitida pelo canal do Paulistão no Youtube.

As equipes protagonizaram um empate frenético no jogo de ida, que terminou em 4 a 4. Os gols do Tricolor Paulista foram feitos por Paulinho, Ryan Francisco, Ferreira e Samuel, enquanto Kelvin Florez, Marcelinho e Chrystian (2x) marcaram para o Massa Bruta.

Enquanto disputa o Paulista, o São Paulo também joga a Copa do Brasil da categoria. Na última quinta-feira, a equipe empatou com o Tuna Lusa, por 1 a 1, pelo jogo de ida das quartas de final do torneio.

Já o RB Bragantino aposta todas as suas fichas no Estadual. Eliminado no Campeonato Brasileiro, a equipe não disputa a Copa do Brasil. No Paulista, o Massa Bruta chegou à semifinal após eliminar o Santos nas quartas.