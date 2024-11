Sada Cruzeiro vence Viapol São José e conquista terceiro triunfo na Superliga de Vôlei

O Sada Cruzeiro impôs seu ritmo e conquistou o seu terceiro triunfo na Superliga de Vôlei 2024/25, com um placar de 3 sets a 0 sobre o Viapol Vôlei São José, na noite deste domingo. As parciais do confronto na Arena Farma Conde foram 25/20, 25/18 e 30/28, em São José dos Campos-SP.

Em mais um jogo de grande distribuição do levantador Matheus Brasília, Rodriguinho e Douglas Souza foram os maiores anotadores do lado celeste, com 13 pontos para o primeiro, e 12 acertos para Douglas. Ambos tiveram uma eficiência de 73% no ataque. Os outros atacantes também se destacaram nas estatísticas. Cledenilson anotou dez vezes, com aproveitamento de 70% nas viradas de bola, Wallace marcou nove e Lucão fez oito pontos, com três bloqueios.

E no duelo contra seu ex clube, o ponteiro Douglas Souza faturou o troféu VivaVôlei, de destaque da partida.

"Eu estou muito feliz, mas este troféu aqui com certeza é do time todo. A gente trabalha todos os dias para isso, para chegar em quadra e conseguir fazer o nosso melhor para ajudar o time. Hoje a gente jogou melhor do que na última rodada, contra o Minas, e a gente conseguiu colocar nosso ritmo, principalmente no segundo set. O terceiro set foi mais apertado, mas tivemos tranquilidade e conseguimos fechar a partida. Agora é pensar na sequência da Superliga, com mais um jogo no Riachão na quarta-feira", lembrou Douglas Souza.

O Sada Cruzeiro volta a jogar em casa na quarta-feira (6), às 20h (de Brasília), diante do paulista Suzano Vôlei, em Contagem.