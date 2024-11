Sabino revela que São Paulo ficou com 'gosto amargo' nas Copas

Do UOL, em São Paulo

A temporada de 2024 terminou com um gosto amargo para o São Paulo. Em entrevista ao UOL, o zagueiro Sabino falou sobre a não conquista da Libertadores em 2024, um sonho dos torcedores e do clube, mas destacou o último objetivo da equipe no ano: conquistar uma vaga direta na edição de 2025 da competição.

O que aconteceu

Tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, o tricolor caiu na fase quartas de final. Falhas nos jogos de mata-mata selaram o destino do clube nas competições em 2024.

Ficou um gosto amargo até pelo que nós fizemos, contra o Atlético-MG na Copa do Brasil, em casa, e contra o Botafogo, não fizemos um primeiro tempo muito bom lá, mas um segundo bom. Foram coisas que deixaram um sentimento que daria. Esse sonho da Libertadores era de todo mundo, a conexão que tem do São Paulo com a Libertadores? Então, ficou um gosto amargo Sabino, ao UOL

Para Sabino, as eliminações são páginas viradas. O São Paulo terá sete 'finais' pela frente no Brasileirão, com a missão de conquistar a vaga direta para a Libertadores, sem passar pela repescagem.