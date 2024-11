Rebeca Andrade dá bandeirada de homenagem a Senna e presenteia Hamilton

Neste domingo, Rebeca Andrade marcou presença no GP de São Paulo de Fórmula 1. A ginasta deu a bandeirada para a homenagem de Hamilton a Ayrton Senna.

A maior medalhista olímpica do Brasil ainda levou um presente para o piloto britânico. Ela levou um boneco do automobilista abraçado com Ayrton Senna.

Rebeca não quis gravar entrevista, mas destacou a sua alegria nas redes sociais. "Pela segunda vez dando a bandeira, mas dessa vez foi mais significativo e especial", escreveu.

LENDAS RECONHECEM LENDAS!!



Rebeca Andrade foi a responsável por dar a bandeirada simbólica na volta de Lewis Hamilton com a Mclaren de Senna.



Ela ainda deu um lindo presente para ele com o boneco de Lewis e Senna se abraçando.



📷: F1 e Aline Fanelli pic.twitter.com/yAUfditn6y -- Surto Olímpico (@SurtoOlimpico) November 3, 2024

Em 2023, a ginasta foi a escolhida para dar a bandeirada final do GP de São Paulo, que teve Max Verstappen, da Red Bull, vencedor.

Neste domingo, Lewis Hamilton dirigiu a McLaren MP4/5B do segundo título de Ayrton Senna na Fórmula 1, conquistado em 1990.

A corrida está marcada para às 12h30 (de Brasília).