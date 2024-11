Que horas começa o GP de São Paulo 2024? Onde assistir à F1 ao vivo

Lando Norris vai largar na frente no GP de São Paulo, que teve toda a sua programação alterada por conta da chuva. A largada em Interlagos está prevista para 12h30 (de Brasília) neste domingo (3).

Onde assistir ao vivo? Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada), BandPlay (streaming) e site da emissora transmitem a corrida.

Interlagos conta com 71 voltas. No ano passado, o vencedor foi Max Verstappen, seguido de Lando Norris e Fernando Alonso. O piloto holandês lidera a classificação de pilotos na atual temporada.

Bandeirada será de ídolo do surfe. Tricampeão mundial no mar, Gabriel Medina será o responsável pela bandeirada do vencedor, de acordo com a organização do GP.

GP de São Paulo de F1 -- Interlagos (corrida)

Data e horário: 03 de novembro, às 12h30 (de Brasília)

Circuito: Autódromo José Carlos Pace (Interlagos)

